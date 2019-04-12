"العسكرى السودانى" يؤجل الإعلان عن اعضائه

12 أبريل 2019 - 09:49 ص

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، فجر الجمعة، تأجيل إعلان أسماء أعضائه، لإجراء مزيد من التشاور.

وقالت وكالة الأنباء السودانية أن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس العسكري ستعقد في العاشرة من صباح اليوم الجمعة لقاءات مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومراسلي وكالات الأنباء بمبنى وزارة الدفاع، فضلا عن ذلك سيعقد كذلك "لقاء جامع مع القوى السياسية" عند الساعة الثالثة بعد الظهر، دون أي تفاصيل عن عدد أعضاء المجلس.

واطاح وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أمس الخميس، بالرئيس عمر البشير واعتقله، وقام بتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.

وتلا ابن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه"، مشيرا إلى أن "بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب".

وأعلن البيان حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية، كما أعلن "إغلاق أجواء البلاد لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر الحدودية حتى إشعار آخر".