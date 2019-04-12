» تفاصيل اطلاق "القومى للتخطيط"لاول تقرير تنمية لعام 2018

12 أبريل 2019 - 09:37 ص

عقد معهد التخطيط القوم مؤتمرًا لإطلاق الإصدار الأول من تقرير «حالة التنمية في مصر 2018 » ، مشيرا فى بيان له الى أن الهدف من التقرير هو محاولة رصد وتقييم أوضاع التنمية المستدامة في مصر خلال العام المالي 2017 /2018 مقارنةً بالفترة السابقة بدءًا من عام 2010، حيث يتم تقديم صورة كاملة عما حققته مصر من تقدم أو تراجع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال العام محل اهتمام التقرير. وذلك بهدف مساعدة المخططين وواضعي السياسات ومُتخذي القرار في وضع الخطط ومتابعتها وتقييمها، ووضع السياسات المُناسبة في مجالات التنمية المختلفة، واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المُناسب.

ويهتم التقرير برصد وتقييم الأداء التنموي في مصر في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكذلك إلقاء نظرة تحليلية على مؤشرات هذا الأداء بالتقارير الدولية المعنية برصد أوضاع التنمية في دول العالم، مع تحليل انعكاسات كل المخاطر والفرص الإقليمية والعالمية الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة على هذا الأداء. بالإضافة إلى تبني دراسة قضية تنموية بعينها، حيثُ يتم في هذا التقرير دراسة قضية "بيئة الاستثمار في مصر" من حيث محددات الاستثمار وأولوياته ومعوقاته.

وتم إعداد التقرير من خلال نُخبة من الأساتذة المتخصصين من داخل وخارج المعهد، وذلك انطلاقًا من دور معهد التخطيط القومي في النهوض بالبحوث والدراسات، وإصدار التقارير المختصة بشئون التخطيط والتنمية في مصر.

واشتملت الجلسة عروضًا تقديمية عن التقرير، عرضَ فيها كل من: الدكتورة فادية عبد السلام – الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية- معهد التخطيط القومي، حــول: "المخاطر والفرص الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على الأداء التنموي في مصر".

والدكتورة هدى النمر– الأستاذ بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بالمعهد، حول موضوع "مراجعة الأداء التنموي في مصر بالتقارير الدولية" والدكتورة نيفين كمال – الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، حول: "الأداء التنموي في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" والدكتور خالد زكريا – مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، حول: "بيئة وأولويات الاستثمار في مصر".