شاهد.. بابا الفاتيكان يقبل أقدام رئيس جنوب السودان

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روسيا اليوم



عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات مصورة ترصد بابا الفاتيكان وهو يقبل أقدام رئيس جنوب السودان ووفد مرافق له.

و ركع بابا الفاتيكان فرنسيس ليقبل قدمي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة رياك مشار، ودعاهما إلى الحفاظ على السلام في بلادهما وتجنيبها حربا أهلية.

جدير بالذكر أن هناك حالة قلق عارمة بالسودان خوفًا من أن تؤدي الإطاحة بالرئيس عمر البشير إلى تقويض اتفاق سلام هش أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات في جنوب السودان.
شاهد الفيديو..

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