  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:01 ص
بحث متقدم
الفنان الراحل محمود الجندي

شاهد.. كلمات لمحمود الجندي تذاع لأول مرة بعد وفاته

علم السودان

"العسكرى السودانى" يؤجل الإعلان عن اعضائه

معيط

بـ4 مليارات دولار قناة السويس تنعش الموازنة العامة

بابا الفاتيكان

شاهد.. بابا الفاتيكان يقبل أقدام رئيس جنوب السودان

كاس الامم الافريقية

جماهير القارة السمراء تترقب قرعة كأس الأمم اليوم

الإعلامي حمدي رزق

حمدي رزق عن خلع البشير: عشان تعرفوا الفرق بينا و بين غيرنا

الدولار

سعر الدولار في تعاملات اليوم بالبنوك

اسامة كمال

سر انسحاب مصر من تشكيل "ناتو عربي"

السيسي وترامب

هذا السبب وراء اعجاب "ترامب" بالسيسي

الملك سلمان

قرار هام من العاهل السعودي بشأن المعتمرين السودانيين

سعر الدولار في تعاملات اليوم بالبنوك

مال وأعمال

الدولار
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

#

الدولار يتراجع في البنوك مقابل الجنيه المصري

#

تعرف على سعر الدولار اليوم

#

تراجع مفاجئ في أسعار الدولار بـ7 بنوك

الدولار

البنوك

بنك مصر

البنك الأهلي

مصرف أبوظبي الاسلامي

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 مارس مقابل الجنيه المصري.
وتشهد أسعار الدولار حالة من الاستقرار، بعد أن شهدت حالة من التراجع الطفيف خلال التعاملات الاسبوعية في الفترة الماضية. 
ونعرض في السطور التالية متوسط سعر الدولار في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية وجاءت الاسعار في مصر على النحو التالي:
البنك   سعر الشراء   سعر البيع
مصرف أبوظبى الإسلامى   17.29 17.38 
اتش اس بى سى HSBC 17.28 17.38
البنك التجاري الدولي (CIB) 17.28 17.38
البنك المصرى الخليجى 17.28 17.38
البنك الأهلى اليونانى 17.28 17.38
بنك التعمير والإسكان 17.28 17.38
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.28 17.38
كريدى أجريكول 17.28 17.38
بنك البركة 17.28 17.38 3 أيام
بنك قناة السويس 17.28 17.38
بنك التنمية الصناعية 17.28 17.38
البنك العربي الأفريقي الدولى 17.27 17.37
بنك مصر إيران التنمية 17.27 17.37
البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.27 17.37
بنك الإستثمار العربي AIB 17.27 17.37
البنك العقاري المصري العربي 17.27 17.37
بنك بلوم 17.27 17.37
بنك عودة 17.27 17.37
بنك المشرق 17.27 17.37
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.26 19.57
المصرف المتحد 17.26 17.36
البنك الأهلي المصري 17.26 17.36
بنك الكويت الوطني NBK 17.26 17.36
البنك الزراعى المصرى 17.26 17.36
بنك الإسكندرية 17.26 17.36
بنك مصر 17.26 17.36
البنك المركزى المصرى 17.25 17.39
المصرف العربى الدولى 17.23 17.33        


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الارصاد تحذر من هذا الامر خلال الـ 48 ساعة القادمة
» تفاصيل اطلاق "القومى للتخطيط"لاول تقرير تنمية لعام 2018
» بالفيديو.. واعظة تكشف سر عدم تزوج الراهبات
» انطلاق أقوى صاروخ في العالم بحمولة "عربية"
» شاهد: نانسي عجرم تغازل المصريين بهذا الفيديو
» "صلاح" ينعي محمود الجندي برسالة مؤثرة
» مدرب بيراميدز يوجه رسالة نارية للأهلى.. هذا ما قاله
» تعليق ناري لـ"جروس" على تصدر الاهلى لبطولة الدورى
» شاهد: "عكاشة" يكشف موعد اعتزاله العمل الإعلامي
» تعليق ساخر من "أمين" على هزيمة الزمالك
» تحطم مركبة فضاء إسرائيلية أثناء هبوطها على سطح القمر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول