سعر الدولار في تعاملات اليوم بالبنوك

12 أبريل 2019 - 08:59 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 مارس مقابل الجنيه المصري.



وتشهد أسعار الدولار حالة من الاستقرار، بعد أن شهدت حالة من التراجع الطفيف خلال التعاملات الاسبوعية في الفترة الماضية.

ونعرض في السطور التالية متوسط سعر الدولار في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية وجاءت الاسعار في مصر على النحو التالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع

مصرف أبوظبى الإسلامى 17.29 17.38

اتش اس بى سى HSBC 17.28 17.38

البنك التجاري الدولي (CIB) 17.28 17.38

البنك المصرى الخليجى 17.28 17.38

البنك الأهلى اليونانى 17.28 17.38

بنك التعمير والإسكان 17.28 17.38

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.28 17.38

كريدى أجريكول 17.28 17.38

بنك البركة 17.28 17.38 3 أيام

بنك قناة السويس 17.28 17.38

بنك التنمية الصناعية 17.28 17.38

البنك العربي الأفريقي الدولى 17.27 17.37

بنك مصر إيران التنمية 17.27 17.37

البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.27 17.37

بنك الإستثمار العربي AIB 17.27 17.37

البنك العقاري المصري العربي 17.27 17.37

بنك بلوم 17.27 17.37

بنك عودة 17.27 17.37

بنك المشرق 17.27 17.37

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.26 19.57

المصرف المتحد 17.26 17.36

البنك الأهلي المصري 17.26 17.36

بنك الكويت الوطني NBK 17.26 17.36

البنك الزراعى المصرى 17.26 17.36

بنك الإسكندرية 17.26 17.36

بنك مصر 17.26 17.36

البنك المركزى المصرى 17.25 17.39

المصرف العربى الدولى 17.23 17.33



