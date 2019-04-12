سر انسحاب مصر من تشكيل "ناتو عربي"

قال الإعلامي أسامة كمال، إن انسحاب مصر من تشكيل "ناتو عربي" يدل على استقلالية القرار المصري في السنوات الاخيرة.

واشار "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc " المذاع على قناة dmc ، الى ان

تقارير من وكالات أنباء كشفت عن سبب ابتعاد مصر عن الجهود الأمريكية لتشكيل "ناتو عربي" بهدف التصدي للسياسات الإيرانية في المنطقة.

وأوضح:" أن مصر أبلغت الولايات المتحدة وأطراف التحالف رفضها قبل اجتماع يوم الأحد الماضي في السعودية، ولم ترسل وفدا لحضور الإجتماع".

وتابع:" أحد المصادر رفض الكشف عن اسمه قال إن سبب انسحاب مصر من "الناتو العربي"، هو شكها في جديته، وخططه الأولية، وأن وضع مثل هذه الخطط يزيد التوتر مع إيران.