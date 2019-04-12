سر انسحاب مصر من تشكيل "ناتو عربي"

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن انسحاب مصر من تشكيل "ناتو عربي" يدل على استقلالية القرار المصري في السنوات الاخيرة.

واشار "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc " المذاع على قناة dmc ، الى ان

تقارير من وكالات أنباء كشفت عن سبب ابتعاد مصر عن الجهود الأمريكية لتشكيل "ناتو عربي" بهدف التصدي للسياسات الإيرانية في المنطقة.

وأوضح:"  أن مصر أبلغت الولايات المتحدة وأطراف التحالف رفضها قبل اجتماع يوم الأحد الماضي في السعودية، ولم ترسل وفدا لحضور الإجتماع".

وتابع:" أحد المصادر رفض الكشف عن اسمه قال إن سبب انسحاب مصر من "الناتو العربي"، هو شكها في جديته، وخططه الأولية، وأن وضع مثل هذه الخطط يزيد التوتر مع إيران.


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