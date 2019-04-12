  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:34 م
بحث متقدم
ابو تريكة

أبو تريكة: "ولماذا الخوف والله معي"

من الحدث

إغلاق جميع محطات القطار في إسرائيل.. لهذا السبب

النفيسي

النفيسي: هذا أخطر ما يواجهه السودان عقب تنحي البشير

عمر زين العابدين

المجلس العسكري بالسودان: الحكومة الجديدة مدنية بالكامل

كاف

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية

رئيس الأركان

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة " بدر 2019"

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "بيشككوا فيك يا عكش"

الدكتور محمد مختار جمعة

"جمعة" يكشف خيانة الإخوان للأوطان على مر التاريخ

الفنان الراحل محمود الجندي

شاهد.. كلمات لمحمود الجندي تذاع لأول مرة بعد وفاته

علم السودان

"العسكري السوداني" يؤجل الإعلان عن أعضائه

شاهد.. كلمات لمحمود الجندي تذاع لأول مرة بعد وفاته

آخر الأخبار

الفنان الراحل محمود الجندي
الجندي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

7 تصريحات نارية لمحمود الجندي قبل وفاته: هذا الفنان ليس رجلا

#

بكري: المشير طنطاوي أخبرنى بهذا الأمر عن "البرادعى"

#

"مايكروسوفت" تنهي دعم ويندوز 7 في يناير 2020

#

اعتراف جريء لـ"ريهام سعيد" عن حياتها الشخصية

وفاة

دي إم سي

أسامة كمال

محمود الجندي

عرض الإعلامي أسامة كمال، رسالة الفنان محمود الجندي للشعب المصري، في لقاء له أذيع في وقت سابق على القناة.

وقال "الجندي"،خلال ظهوره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي الفضائية ،إن أهم شيء في العمل في الفن هو تقدير الجماهير، وهذا ما يسعده، ويجب على الشخص أن يفعل ما يجب عليه أن يفعله.

 ووجه رسالة لشعب المصري قائلا: "أقول للناس كلهم، تفاءل بالحسن، تجد الأحسن، ابحث عن الحسن، تجد الأحسن، لأنه إذا نظرنا للأخطاء هنلاقي بلاوي سودة لكن لو نظرنا للأشياء الإيجابية سوف نستمتع ونعيش حياة راضية، وهذا أحسن شيء يستطيع أن يختم الإنسان حياته به".

في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، وبعد أزمة صحية قصيرة توفي الفنان محمود الجندي، عن عمر ناهز الـ74 عاما الذي أثرى الشاشة المصرية بالعديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.
شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لاسارتي يتحدث عن مباراة صن داونز عصر اليوم
» "صوت العرب" تعتمد خطتها لإحياء ذكرى تحرير سيناء
» "القومي للطفولة" يستعرض كواليس إنقاذ طفل رضيع تم خطفه
» تونس تعلق على الإطاحة بالبشير
» بالأرقام.. "الزعيم" يسدد الضرائب المستحقة عليه
» "العصار" يطالب "حلوان للديزل" بتلبية احتياجات القوات المسلحة
» براد بت يوجه ضربة قاضية لـ"أنجلينا جولي"
» مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أحداث السودان
» حكم يجوز الصلاة على الكرسى
» "واعظات الأوقاف" يدخلن معسكر تدريب.. تعرف علي السبب
» الأرصاد تحذر من هذا الأمر خلال 48 ساعة قادمة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول