عكاشة: "بيشككوا فيك يا عكش"

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الحياة

تزوير

توفيق عكاشة

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن البعض ادعى إنه حاصل على معهد سنتين، معقبا: "إزاي اشتغل في التليفزيون وأصل لدرجة مذيع أول ومعايا شهادة متوسطة، مش هيبطلوا يشككوا فيك يا عكش".

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مثل تلك الحملات تستهدف تشكيك متابعيه فيما يقوله، منوهًا بأن قانون الإذاعة والتليفزيون ينص على أن العامل في مهنة الإعلام لابد أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب.

ووجه التحية إلى الدكتور أحمد فتحي سرور، لمرافعته عنه، حيث أنه وضح أن هنك فارق بين شهادة الدكتوراه التي تعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ووالتي لا تعتمد من الأعلى للجامعات.

وحكمت محكمة جنح النقض ببراءة الإعلامي توفيق عكاشة من تهمة استعماله شهادة الدكتوراه المزورة المنسوب صدورها لجامعة ليكوود براونيتون بولاية فلوريدا الأمريكية وتقديمها إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية عام 2015 محتجا بصحة ما دون بها من بيانات مع علمه بتزويرها.

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