» بالفيديو.. واعظة تكشف سر عدم تزوج الراهبات

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كشفت جانيت ألفي سويحة، راهبة في دير الراعي الصالح، عن سر عدم تزوج الراهبات قائلة :" الناس اللي بتسأل الراهبات مش بيتجوزا ليه و هل الزواج حرام عشان كدا مش بيتجوزا ، أنا بقولهم عدم زواج الراهبات يرجع لبند العفة و التفرغ لخدمة الدين و الوطن".

وأكدت "سويحة"، خلال حوارها ببرنامج "كلام البنات"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن دورها في الدير تقوم بتوعية للراهبات والبنات، مشيرة إلى أن هناك 3 ندور تندر بهم الراهبة وهم "الفقر، العفة والطاعــة".

وأضافت أن ندر الفقر بأنها تعيش حياة بسيطة مثلها مثل أي انسان فقير، ولا تملك شئ في الحياة، الطاعة وهي خدمة الدير والوطن، والعفة ، مؤكدت أن عدم الزواج هو بإرادة حرة وإختيار من الراهبات.

شاهد الفيديو..

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