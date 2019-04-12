» "صلاح" ينعي محمود الجندي برسالة مؤثرة

12 أبريل 2019 - 12:53 ص

نعى النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الفنان محمود الجندي الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض.

