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مدرب بيراميدز يوجه رسالة نارية للأهلى.. هذا ما قاله

الرياضة

دياز
دياز

المصريون ـ متابعات

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وجه الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لنادى بيراميدز أف سي، رسالة قوية للأهلى، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة اهداف مقابل هدفين، فى المباارة التى جمعت الفريقين على ملعب المكس مساء اليوم، فى اطار الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدورى العام موسم 2018 / 2019.
وكشف مدرب بيراميدز أف سي، فى تصريح له لقناة أون سبورت الرياضية، أننا نسعى للفوز ببطولة الدورى هذا الموسم، والبدأية كانت اليوم امام الآتحاد السكندرى، واستطاعنا أن نحقق الفوز بنقاط المباراة بعشرة لاعبين رغم تأخرنا بهدفين، ومن الأن أغقنا صفحة الاتحاد، والتركيز على مباراة الأهلى المقبلة.
أضاف دياز، أن مباراة الأهلى ستكون فاصلة فى مشوار بيراميدز فى الدورى، وسنسعى للفوز به أيضا، من أجل الأقتراب بشدة نحو الحصول على اللقب هذا الموسم.
اوضح مدرب بيراميدز، أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن فريق الأهلى، وننظر جيدة متابعته فى مباراة امام صن داونز فى دورى ابطال افريقيا المحدد لها السبت المقبل. 
وفى الختام أشاد دياز، بلاعبى بيراميدز الذى استطاعه تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، موضحًا، أن الفريق اكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عمر خربينى فى الدقيقة 54 من عمر المباراة، وظهر عليهم الروح العالية التى اعرفها عنهم، واستطاعه تحقيق المعجزة بالعودة سريعا بعد تأخرنا بهدفين، ولكن هاتريك تراورى ادخل علينا الفرحة لنخرج فائزين بأغلى ثلاثة نقاط.

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