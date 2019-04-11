» تعليق ناري لـ"جروس" على تصدر الاهلى لبطولة الدورى

11 أبريل 2019 - 10:00 م

علق السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على هزيمة الفريق أمام المصرى بثنائية مقابل هدف.



وقال جروس فى تصريحاته عقب المباراة ان الاهلى تصدر الدورى بفارق نقطة ولكن ما زال أمامنا الكثير لتعويض الفارق مؤكدا ان المصرى كان يستحق الفوز وإن لاعبي الفريق لم يكونوا على القدر الكافي من الالتزام الدفاعي والهجومي وهو ما أدى للخسارة اليوم



وتابع جروس:"لا ألوم اللاعبين فقط أو أحدهم بالتحديد فالفريق بأكمله يحقق الفوز والفريق بأكمله يتحمل الخسارة.. والفرصة لاتزال قائمة وعلينا أن نستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها ولدينا مباريات كثيرة الفترة القادمة ونركز عليها” .



وفقد الزمالك صدارة الدوري لصالح النادي الأهلي، بعدما خسر في مباراته أمام المصري البورسعيدي التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

