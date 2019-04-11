توفيق عكاشة يحذر من هذا الأمر الخطير بعد عيد الفطر

11 أبريل 2019 - 11:55 م

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن الشباب مُقاطع الإعلام، ولكن الآباء والأمهات يتابعون الإعلام، مضيفا مخاطبا الأسر: "قولوا لأولادكم معلومات عن وضعنا".



وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الدولة لن تتحمل وحدها مسئولية تثقيف الشباب، حيث لا بد أن تكون الأسرة شريكا مع الإعلام في تثقيف الشباب.

