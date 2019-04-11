خبير استراتيجي: مصر أكبر دولة تبذل جهد لتحقيق المصالحة الليبية

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن استقرار الوضع في ليبيا سيؤدي إلى مواصلة التنمية الشاملة التي تتطلب الاستعانة مرة أخرى بالعمالة المصرية.



وأضاف «فرج»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «بمجرد استقرار ليبيا ستعود لها التنمية، وتتدفق العمالة المصرية التي كانت تبلغ 3 ملايين مصري هناك، وستصل إلى 4 ملايين»، متابعًا: «مصر أكبر دولة تبذل جهدًا لتحقيق المصالحة الليبية، وطرفي الصراع في ليبيا سيجنحان للحل السلمي والسياسي».

