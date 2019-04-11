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تعليق ساخر من "أمين" على هزيمة الزمالك

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تامر أمين
تامر أمين

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي تامر أمين، على هزيمة الزمالك من المصري البورسعيدي بهدفين لهدف، في إطار منافسات الدوري العام، في المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الجيش بالسويس.
قال "أمين"، إنه منذ الأمس تحدث عن خسارة الزمالك ولم يصدقه أحد، معقبًا: "إمبارح ياسمين الخطيب كانت مجلجلة وبتحفل علينا علشان هزيمة الأهلي أمام صن داونز، وكنت سايبها تتكلم براحتها وساكت، لكن قولتلها وهي مبتتعلمش الأهلاوية رجال أفعال لا أقوال، لو نصبر ونقرأ ونشوف، الزمالك النهاردة عمل فصل بايخ جدًا في جمهوره، والأهلي عاد لوضعه متصدرًا".
وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" على فضائية "النهار"، اليوم الخميس، ساخرًا: "الزمالك النهاردة مجاش، رغم أنه كان هناك مشكلة قبل المباراة للنادي المصري؛ لكونه كان يطالب بمستحقاته المالية لدى القنوات، وتم تأخير المباراة لمدة 10 دقائق، وأداء الزمالك كان سيئ جدًا، خلال الشوط الأول كان هناك سيادة للنادي المصري"، متابعًا: "متحسش أن الزمالك فايق وعنده خطه".
وتابع، أن هناك سلسلة انتصارات مدوية للنادي المصري منذ مجيئ إيهاب جلال، واليوم حققوا فوز مستحق على الزمالك، وعلى الزمالك أن يراجع حساباته، وعلى الجهاز الفني أن يسعى للتعرف على سبب تراجع أداء الفريق، مشددًا على أن غياب الفرجاني ساسي أثر تأثيرًا بالغًا على تماسك لاعبي الزمالك، فهو مدافع صلب جدًا.

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