سيناتور جمهوري: الرئيس السيسي هو من أنقذ سوريا

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قال السيناتور الجمهوري ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، إن الأمور التي أنجزها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت تغييرات كبيرة على الأرض، مستشهدًا بازدواج قناة السويس والمفاعل النووي والعاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا الرئيس السيسي بـ"القائد التاريخي".
وأضاف بلاك، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامجه "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي في الإطار السياسي؛ لديه الحكمة المتعلقة بإدارة السياسات الخارجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن السيسي قام بوضع بصمته في تاريخ الشرق الأوسط.
وتابع :" يجب أن يعلم أبناء دول الشرق الأوسط الحقيقة الكاملة لما حدث خلال السنوات الأخيرة بالفعل، وأن يقوموا بتدوينه وكتابته للتاريخ بدلًا من مراكز الأبحاث التي يتم تمويلها من قطر والإخوان".
وقدم بلاك، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "أنا ممتن جدًا لك وأرجو أن ينجح الإستفتاء في تغيير الدستور، الاستفتاء يعطي الشعب المصري فرصة للتعبير عن رأيه، وأن يقف وراء قيادته التي تسير في الطريق الصحيح الذي سيجعل من مصر دولة أكثر قوة".


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