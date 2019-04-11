تعليق ناري من تامر أمين على عزل عمر البشير واعتقاله

11 أبريل 2019 - 11:12 م

أكد الإعلامي تامر أمين، إن اليوم 11 أبريل 2019، يوم هام وفارق، ليس فقط لتصدر الأهلي الدوري المصري، وإنما أيضًا يوم هام لكونه خط فاصل يفصل بين ما قبل هذا التاريخ عما بعده.



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، اليوم الخميس، أن الجيش السوداني أطلق بيان أعلن خلاله مجموعة من الإجراءات أهمها عزل الرئيس السوداني عمر البشير واعتقاله بمكان آمن، وأن الجيش السوداني سيشكل لجنة أمنية عليا لقيادة البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين، على أن ينتقل الحكم لسلطة مدنية بعد ذلك، إلى جانب فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر.

