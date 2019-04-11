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فرنسا.. حظر مظاهرات "السترات الصفراء" في الشانزلزيه

عرب وعالم

تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا

المصريون ووكالات

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حظرت السلطات الفرنسية على حركة السترات الصفراء التظاهر في شارع الشانزلزيه، وسط العاصمة باريس، وفي مركز مدينة "ليل"، شمالي البلاد.
وذكر بيان صادر عن منطقة باريس، الخميس، أنها لن تسمح لحركة السترات الصفراء، بتنظيم مظاهرة، السبت المقبل، في شارع الشانزلزيه ومحيطه.
وشدد البيان، أن السلطات ستمنع أيضا المتظاهرين من الاقتراب من محيط قصر الاليزيه، ومقر الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
بدورها، أعلنت محافظة ليل، في بيان، أنها لن تسمح لحركة السترات الصفراء، بتنظيم مظاهرة وسط المدينة، السبت المقبل، بسبب وقوع أحداث عنف كثيرة خلال الأسابيع الأخيرة.
يذكر أن الاحتجاجات بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لرفض زيادات في ضريبة الوقود، لكنها توسعت إلى رفض أوسع لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، والتي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال الفرنسيين العاديين. 

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