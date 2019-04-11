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تامر أمين

تعليق ناري من تامر أمين على عزل عمر البشير واعتقاله

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

السودان.. "بن عوف" يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري

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الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف
الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

المصريون ووكالات

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أعلن التلفزيون الرسمي في السودان، الخميس، أن وزير الدفاع عوض بن عوف، أدى اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي. 
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي آداء "بن عوف"، القسم بحضور رئيس القضاة عبد المجيد إدريس.
فيما أدى رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف، اليمين الدستورية، نائبا لرئيس المجلس الانتقالي.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.
كما أعلن بن عوف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.
وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى. 

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