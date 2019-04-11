ليبيا.. مدعي "حفتر" العسكري يصدر مذكرة اعتقال بحق السراج

11 أبريل 2019 - 10:49 م

أصدر المدعي العسكري التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي، مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا فائز السراج، ونوابه الثلاثة أحمد معيتيق، عبد السلام كاجمان، وموسى الكوني.



وشملت المذكرة، التي اطلع عليها مراسل الأناضول، عضوي المجلس الرئاسي، أحمد حمزة، ومحمد عماري، دون أن تشير إلى نائبي رئيس المجلس فتحي المجبري وعلي القطراني، الداعمين له، وعضويه الآخرين عمر الأسود (مقاطع)، وأحمد مهدي.



كما ضمت عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، ومجموعة من العسكريين بينهم وزير الدفاع السابق لحكومة الوفاق المهدي البرغثي، وقائد الأركان السابق يوسف المنقوش، واللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية، والمتحدث باسم قوات "الوفاق" محمد قنونو.



وأشارت المذكرة، الموقعة من المدعي العسكري التابع لحفتر، اللواء فرج الصوصاع، أن أوامر الاعتقال ترجع "لارتكاب جريمة تسهيل الحرب ضد الدولة الليبية، وإثارة روح الهزيمة السياسية والعسكرية، وتخريب المنشآت العسكرية".



والثلاثاء الماضي، كلف مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، المدعي العسكري بإعداد مذكرات قبض بحق المتورطين في الهجوم على العاصمة طرابلس.



والخميس الماضي، أطلق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.



وجاءت خطوة حفتر قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن "خريطة طريق" أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

