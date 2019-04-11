  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:29 م
بحث متقدم
تامر أمين

تعليق ناري من تامر أمين على عزل عمر البشير واعتقاله

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

السودان.. "بن عوف" يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري

الجماعة الإسلامية

هل ترفع «الجماعة الإسلامية» من قائمة الإرهاب؟

حلا نورة

فنانة سعودية للمحجبات والمنتقبات:«أنتوا ناس قذرة ومعفنة»

احتجاجات السودان

«إخوان السودان» تؤيد «الانقلاب» على البشير

ياميش رمضان

«ارتفاع معدل التضخم».. هل يؤثر على الأسعار قبل رمضان؟

نتنياهو وترامب

خلال أيام.. الإعلان عن «صفقة القرن»

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

تعليق مفاجئ من "أبوتريكة" عن رحيل البشير

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

الجيش السوداني يطلق تحذيرًا شديدًا.. هل يستجيب المحتجون؟

البنزين

الحكومة تفجر مفاجأة عن «زيادة أسعار الوقود»

ليبيا.. مدعي "حفتر" العسكري يصدر مذكرة اعتقال بحق السراج

عرب وعالم

السراج
السراج

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. نائب «السراج» يستقيل وينضم لـ «حفتر»

#

السراج: حفتر انقلب على الاتفاق السياسي ولن يجد إلا الحزم

#

مذكرة رسمية.. مذيع «الجزيرة» مطلوب أمام القضاء المغربي

#

مذكرة اعتقال تلاحق زوجة موغابي

أصدر المدعي العسكري التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي، مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا فائز السراج، ونوابه الثلاثة أحمد معيتيق، عبد السلام كاجمان، وموسى الكوني.
وشملت المذكرة، التي اطلع عليها مراسل الأناضول، عضوي المجلس الرئاسي، أحمد حمزة، ومحمد عماري، دون أن تشير إلى نائبي رئيس المجلس فتحي المجبري وعلي القطراني، الداعمين له، وعضويه الآخرين عمر الأسود (مقاطع)، وأحمد مهدي.
كما ضمت عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، ومجموعة من العسكريين بينهم وزير الدفاع السابق لحكومة الوفاق المهدي البرغثي، وقائد الأركان السابق يوسف المنقوش، واللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية، والمتحدث باسم قوات "الوفاق" محمد قنونو.
وأشارت المذكرة، الموقعة من المدعي العسكري التابع لحفتر، اللواء فرج الصوصاع، أن أوامر الاعتقال ترجع "لارتكاب جريمة تسهيل الحرب ضد الدولة الليبية، وإثارة روح الهزيمة السياسية والعسكرية، وتخريب المنشآت العسكرية".
والثلاثاء الماضي، كلف مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، المدعي العسكري بإعداد مذكرات قبض بحق المتورطين في الهجوم على العاصمة طرابلس.
والخميس الماضي، أطلق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.
وجاءت خطوة حفتر قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن "خريطة طريق" أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق . 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ساخر من "أمين" على هزيمة الزمالك
» تحطم مركبة فضاء إسرائيلية أثناء هبوطها على سطح القمر
» العراق.. ارتفاع ضحايا عبّارة الموصل إلى 116 غريقا
» 700 مليون شخص يعانون الفقر المدقع بالعالم
» هاتريك «تراوري» يقود بيراميدز للفوز على الاتحاد
» شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة
» تحديًا للجيش.. "المهنيين السودانيين" يدعو إلى كسر حظر التجول
» أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد الهزيمة من المصري
» نجوم أفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة في قرعة «كان 2019»
» إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجزائر
» بالفيديو.. جماهير «تشيلسي» تعتدي على محمد صلاح

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول