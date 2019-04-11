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الاتحاد الأوروبي: هجوم حفتر على طرابلس يعرض المدنيين للخطر

عرب وعالم

حفتر
حفتر

المصريون ووكالات

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اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن تقدم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي، نحو العاصمة طرابلس، "يعرض المدنيين للخطر ويعرقل محادثات السلام".
جاء ذلك في تصريحات للمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، الخميس، التي دعت قوات حفتر إلى وقف هجومها على طرابلس، بحسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.
وتأتي مناشدة الاتحاد الأوروبي، متأخرة، بعد نزاع سياسي نشب بين فرنسا وإيطاليا حول طريقة إدارة الأزمة السياسية في ليبيا قبل أن تتحول إلى مواجهة عسكرية بين حفتر، وحكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا.
والخميس الماضي، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.
وجاء خطوة حفتر قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن "خارطة طريق" أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق . 

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