  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:29 م
بحث متقدم
تامر أمين

تعليق ناري من تامر أمين على عزل عمر البشير واعتقاله

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

السودان.. "بن عوف" يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري

الجماعة الإسلامية

هل ترفع «الجماعة الإسلامية» من قائمة الإرهاب؟

حلا نورة

فنانة سعودية للمحجبات والمنتقبات:«أنتوا ناس قذرة ومعفنة»

احتجاجات السودان

«إخوان السودان» تؤيد «الانقلاب» على البشير

ياميش رمضان

«ارتفاع معدل التضخم».. هل يؤثر على الأسعار قبل رمضان؟

نتنياهو وترامب

خلال أيام.. الإعلان عن «صفقة القرن»

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

تعليق مفاجئ من "أبوتريكة" عن رحيل البشير

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

الجيش السوداني يطلق تحذيرًا شديدًا.. هل يستجيب المحتجون؟

البنزين

الحكومة تفجر مفاجأة عن «زيادة أسعار الوقود»

العراق.. ارتفاع ضحايا عبّارة الموصل إلى 116 غريقا

عرب وعالم

عبارة العراق
عبارة العراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع ضحايا معركة طرابلس: 25 قتيلا و80 جريحا

#

شاهد.. لحظة انقلاب عبارة نهر دجلة بالعراق

#

ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول إلى 18 قتيلًا

#

ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في اسطنبول إلى 14 قتيلاً

أعلنت السلطات العراقية ارتفاع عدد ضحايا عبّارة غرقت، قبل أسابيع، في نهر دجلة بمدينة الموصل (شمال)، إلى 116 غريقا.
جاء ذلك في بيان صدر، الخميس، عن مدير الدفاع المدني العام، اللواء كاظم سلمان بوهان، اطلعت عليه الأناضول.
وفي 21 مارس/ آذار الماضي، غرقت عبّارة كانت تقل قرابة 200 شخص بنهر دجلة، في الجزيرة السياحية، ما أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
وقال بوهان، "انتشلت جثة جديدة من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل".
وأضاف أن "الجثة التي انتشلت مؤخرا كانت ضمن ناحية الشورة في الموصل".
وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني عثرت، صباح الخميس، على جثة (أخرى) في ناحية القيارة".
وبانتشال الجثتين، أشار بوهان، إلى أن "عدد ضحايا العبّارة بلغ 116 غريقا، فيما جرى إنقاذ 33 شخصا".
من جهته، قال مدير الدفاع المدني في الموصل، العقيد حسام خليل، للأناضول، إن "عمليات البحث مستمرة حتى الآن، لكن هناك بعض المعوقات المتمثلة بارتفاع منسوب المياه ووعورتها، مما يصعب على الغواصين العمل".
وتابع خليل، أن "دائرة الطب العدلي لا تحتفظ بالجثث، لكنها لا تسلمها إلى ذويها إلا بعد استكمال الإجراءات الأمنية بشأنها، وهذا سياق أمني ضروري".
وأكد أنه "لا يوجد عدد محدد للمفقودين، لأننا لا نعرف العدد الحقيقي الذي كان متواجدا على متن العبارة".
والأسبوع الماضي، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن التحقيقات الأولية في حادثة انقلاب العبّارة بالموصل، تشير إلى أنها ناجمة عن "أسباب فنية".
ووفق المفوضية، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، فإن 56 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الحادثة، فيما تم إنقاذ 33 شخصا فقط من أصل نحو 200. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ساخر من "أمين" على هزيمة الزمالك
» تحطم مركبة فضاء إسرائيلية أثناء هبوطها على سطح القمر
» العراق.. ارتفاع ضحايا عبّارة الموصل إلى 116 غريقا
» 700 مليون شخص يعانون الفقر المدقع بالعالم
» هاتريك «تراوري» يقود بيراميدز للفوز على الاتحاد
» شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة
» تحديًا للجيش.. "المهنيين السودانيين" يدعو إلى كسر حظر التجول
» أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد الهزيمة من المصري
» نجوم أفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة في قرعة «كان 2019»
» إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجزائر
» بالفيديو.. جماهير «تشيلسي» تعتدي على محمد صلاح

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول