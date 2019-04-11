السودان.. محتجون يواصلون الاعتصام رغم قرب سريان حظر التجول

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واصل آلاف السودانيين، مساء الخميس، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، رغم اقتراب سريان حظر التجول، الذي يبدأ الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.
وردد المشاركون هتافات مناوئة لوزير الدفاع عوض بن عوف، الذي أعلن في وقت سابق، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية، وإعمال حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوال لشهر بدءًا من مساء الخميس.
وطالب المحتجون في هتافاتهم بـ "إسقاط بقية أركان النظام"، مضيفين إلى هتافهم الأشهر "يسقط بس" عبارة "يسقط تاني" للتعبير عن مطالبتهم بإسقاط بقية النظام.
كما شددوا على استمرار اعتصامهم حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية إلى حين حصول انتقال للسلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
وفي وقت سابق مساء الخميس، دعا تجمع المهنيين السودانيين، المواطنين، إلى "كسر حظر التجول والبقاء في الشوارع والمقاومة السلمية".
وقال التجمع في بيان له: "ثورتكم مستمرة في ساحاتكم التي اعتصمتم فيها، في بلدكم الذي اعتصمتم بحبله"، مشددا أنه لا تراجع "حتى إسقاط النظام كاملاً، وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية".
وكان الجيش السوداني، قد دعا الخميس، المواطنين إلى الالتزام بحظر التجول، المعلن من الساعة العاشرة مساءً (20: 00 ت.غ) وحتى الرابعة صباحا (02: 00 ت.غ).
وبرر الجيش دعوته تلك، بأنه "حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنيين".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع "بن عوف"، عزل الرئيس البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش. 

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