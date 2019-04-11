المهنيين السودانيين" يدعو إلى كسر حظر التجول

11 أبريل 2019 - 10:44 م

دعا تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، المواطنين إلى "كسر حظر التجول المعلن من الساعة العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، والبقاء في الشوارع والمقاومة السلمية".



جاء ذلك في بيان للتجمع الذي يقود الحراك الشعبي في البلاد، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.



وفي مطلع البيان، قال التجمع إن "حرية هذا الشعب العظيم مما لا يمكن حظره ولا تقييده، فلنكسر حظر التجول ونضع الأمور في نصابها".



وأضاف أن "النظام المتساقط قد يتجرأ على اعتقال بعض الثوار لبعض الوقت، ولكن ما لا طاقة له به هو اعتقال شعب كامل وحظر حريته وتقييد حركته".



وأكد التجمع، أنه "لن يتم التراجع شبرا حتى إسقاط النظام كاملا، وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية".



وتابع: "لن نبرح الشوارع حتى تنفيذ العدالة الانتقالية قصاصا لكل شهداء شعبنا".



ودعا التجمع، إلى مواصلة الخروج في مواكب حاشدة بالعاصمة، وقرى ومدن الأقاليم والاعتصام أمام مقار ووحدات الجيش.



كما دعا إلى تفعيل أداة الإضراب الشامل في كل قطاعات العمل العامة والخاصة، وإغلاق كافة المحال التجارية.



واختتم البيان، بمناشدة ضباط وضباط صف وجنود الجيش، بالانحياز الكامل لخيار الجماهير.



وفي وقت سابق الخميس، أعلن بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.



كما أعلن بن عوف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

