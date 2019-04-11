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البنك الدولي:

700 مليون شخص يعانون الفقر المدقع بالعالم

عرب وعالم

الفقر في إيران
الفقر في إيران

المصريون ووكالات

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كشف البنك الدولي، أن عدد من يعيشون في "فقر مدقع" يقدرون بـ700 مليون شخص.
وأضاف البنك في بيان الخميس، أن هذا الرقم أقل من مستويات أعلى كثيرا في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة، دون تفاصيل.
وأشار إلى أن عدد من يعيشون في فقر مدقع آخذ في الارتفاع بإفريقيا جنوب الصحراء.
وقدّر أنه بحلول 2030، سيكون 9 من كل 10 فقراء فقرا مدقعا من سكان إفريقيا، ويعيش نصف فقراء العالم في مناطق هشة تمزقها الصراعات، "وهذا يستدعي تحركا عاجلا من جانب البلدان نفسها، والمجتمع الدولي".
وتوقع البنك أن يظل معدل النمو في نصيب الفرد من الدخل بإفريقيا جنوب الصحراء ككل، أقل من 1 بالمائة حتى 2021 على الأقل، ما يزيد من مخاطر زيادة تركيز الفقر المدقع في القارة.
وأضاف "هذه الحقيقة مثيرة لقلق بالغ، لأنها تعرض للخطر هدف البنك الدولي الأساسي، المتمثل في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قال البنك الدولي، إن ما يقرب من نصف سكان العالم (46 بالمائة)، يعيشون على أقل من 5.5 دولارات في اليوم.
وأورد تقرير صادر عن البنك، آنذاك، أن أكثر من 1.9 مليار شخص، ما يعادل 26.2 بالمائة من سكان العالم، كانوا يعيشون على أقل من 3.20 دولارات في اليوم، خلال 2015.
وأوضح أن التقدم الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، يعني أن عددا قليلا من الأفراد يعيش في فقر مدقع، "ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف سكان العالم 3.4 مليارات شخص، ما زالوا يكافحون لتلبية الاحتياجات الأساسية".
ولا يزال البنك الدولي ملتزما بتحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول 2030، الذي يعني "أن يعيش الفرد بأقل من 1.90 دولار يوميا"، وفق التقرير. 

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