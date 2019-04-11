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الاتحاد الإفريقي ينتقد "الانقلاب العسكري" في السودان

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الاتحاد الإفريقي
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انتقد الاتحاد الإفريقي، الخميس، "الانقلاب العسكري" في السودان، عقب إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.
وقال رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقّي، في بيان اطلعت الأناضول عليه، إن "سيطرة الجيش على السلطة ليست الحلّ المناسب للتحديات التي يواجهها السودان ولتطلعات شعبه".
وأضاف أن "مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، سيجتمع بسرعة لبحث الوضع واتخاذ القرارات المناسبة".
ودعا فقّي "جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء والتزام أكبر قدر من ضبط النفس، واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب والملكية الخاصة، بما فيه صالح البلد وشعبه".
كما حثهم على "الانخراط في حوار شامل؛ لتهيئة الظروف التي تتيح تلبية تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية والحكم الرشيد والرخاء، واستعادة النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني، عزل الرئيس البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.
كما أعلن "بن عوف" في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

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