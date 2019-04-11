» هاتريك «تراوري» يقود بيراميدز للفوز على الاتحاد

11 أبريل 2019 - 10:02 م

فاز فريق بيراميدز على الاتحاد السكندرى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى، هدف التقدم لفريقه أمام بيراميدز فى الدقيقة 35، وتعادل إريك تراورى لبيرامديز فى الدقيقة 60، قبل أن يحرز خالد قمر الهدف الثانى لزعيم الثغر فى الدقيقة 63، ثم عاد إيريك تراورى لتسجيل هدفه الثانى والثالث فى الدقيقة 81، و84، ليسجل "هاتريك" ويقود فريقه لتحقيق فوز غالى.

وتلقى عمر خربين البطاقة الصفراء الثانية "طرد" فى الدقيقة 54، ليتأكد غياب اللاعب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلى، والمقرر لها يوم الخميس 18 إبريل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 بالدورى.

بهذه النتيجة يتساوى بيراميدز مع الزمالك برصيد 57 نقطة، محتلاً المركز الثالث، ويقع الأبيض فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فى الوقت الذى يحتل فيه الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة، ويتصدر الأهلى جدول المسابقة برصيد 58 نقطة.