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بيت العائلة المصرية بألمانيا يطلق حملة "انزل شارك" لدعم تعديلات الدستور

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محمود أبو سعد

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أطلق بيت العائلة المصرية في ألمانيا برئاسة علاء ثابت حملة تحت عنوان " انزل شارك " وذلك لدعوة المصريين في ألمانيا للمشاركة في الاستفتاء المزمع إقامته خلال هذا الشهر على التعديلات الدستورية.

وقال علاء ثابت:" إننا حرصنا على إطلاق هذه الحملة اتساقا مع واجبنا الوطني ودورنا في دعم الدولة المصرية، التي تحتاج إلى الاستقرار لاستكمال تلك النهضة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت ثمرة لثورة الثلاثين من شهر يونيو".

وأكد علاء ثابت أن أبناء الجالية المصرية في ألمانيا يدركون حجم المخاطر التي تواجه مصر، ولذلك فهم يعلنون دعمهم التعديلات الدستورية.

ويأتي انطلاق هذه الحملة في ألمانيا تزامنا مع حملات في كل من النمسا بقيادة بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، وسويسرا بقيادة جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف، وفرنسا برئاسة صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، وغيرها من الدول.

ومن جانبه قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه سيكون هناك تنسيق وتعاون بين الحملات الداعمة للتعديلات الدستورية في القارة الأوروبية


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