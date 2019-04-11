فنانة سعودية للمحجبات والمنتقبات:«أنتوا ناس قذرة ومعفنة»

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هاجمت الفنانة السعودية حلا نورة، مرتديات الحجاب والنقاب، واصفة إياهم بـ«الناس القذرة المعفنة»، وذلك ردًا على تعليق إحدى المتابعات لها على «إنستجرام» والتي دعتها إلى التوبة قبل أن تصاب بمرض.

وقالت “حلا” في الفيديو”: أنتي توبي حبيبتي.. هذا عبرة للتوبة إليك عشان الله يفكنا من لسانك القذر وتفكيرك السيء.. أنتي توبي وما تتدخلين بخصوصيات الناس.. وش سويت عشان أتوب ما فهمت”.

وأضافت: “نضفوا مخكوا الوسخ .. أنتوا ناس قذرة.. أنا أتوب عن الفن وأنت يا المحجبة والمنقبة ويا المحتشمة من خلف الشاشة المعفنة الصغيرة عادي تسبين وتقذفين وتحللين وتحرمين

وأشارت “حلا” إلى أن الابتلاء بالمرض ليس عبرة ولا عقابًا ولكنه ابتلاء من الله لكي يرفع الإنسان درجات ويمحو ذنوبه، مضيفة: “الله ارحم منك.. وش سويت أنا شوهت وجه أمك اللي ما تعرف أنك بتسبي خلق الله المحترمين”.


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