نجم الزمالك الأسبق يوجه رسالة للجماهير بعد هزيمة المصري

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الزمالك

وجه هيثم فاروق، مدافع  الزمالك والمنتخب الأسبق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، مطالبًا بضرورة دعم اللاعبين وذلك بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي (2-1) في مباراة الجولة 28 من الدوري الممتاز والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الجيش بالسويس."تابع التفاصيل".

وغرد فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ووجه نصيحة لجماهير الزمالك وكتب: "لا تفقدوا الثقة في هؤلاء اللاعبين ولا تفقدوهم الثقة في أنفسهم".

وأضاف:"الدعم ثم الدعم ثم الدعم، المهمة القادمة بعد ثلاثة أيام والهدف حسنية أغادير، بالتوفيق إن شاء الله".

وكان الزمالك قد خسر مباراة المصري (2-1) وفقد صدارة الدوري لصالح الأهلي، واحتل الأبيض بهذه النتيجة المركز الثاني بـ57 نقطة وبفارق نقطة عن الشياطين الحمر.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع حسنية أغادير المغربي يوم الأحد المقبل في إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين (0-0).


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