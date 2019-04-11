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توتنهام يوضح حجم إصابة «كين» و«ألي»

الرياضة

هاري كين
هاري كين

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المصريون

توتنهام

إلى

كين

كشف الجهاز الطبي لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حجم إصابة كل من هاري كين وديلي ألي، التي تعرضا لها خلال مباراة مانشستر سيتي والتي أقُيمت الثلاثاء الماضي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأكد توتنهام خلال البيان بعد خضوع كين خلال اليومين الماضيين أكدت إصابته في أربطة الكاحل للقدم اليسرى، بالإضافة إلى خضوع ديلي ألي إلى المزيد من الفحوصات الطبية بعد تعرضه لكسر في يده.

ولم يعلن توتنهام خلال البيان مدة غياب كين عن الفريق، فيما سيتم تحديد موقف ألي من المشاركة في مباراة هدرسفيلد تاون والتي ستُقام السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستُقام على ملعب نيو وايت هارت لين.

يذكر أن فاز توتنهام على المان سيتي بهدف وحيد في مباراة الذهاب والتي جمعتهما الثلاثاء الماضي على ملعب نيو وايت هارت لين.


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