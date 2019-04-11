«إخوان السودان» تؤيد «الانقلاب» على البشير

11 أبريل 2019 - 09:23 م

رحبت جماعة الإخوان المسلمين في السودان بقرار عزل الرئيس عمر البشير والذي تمت إقالته اليوم الخميس.

الدكتور عوض الله حسن المراقب العام للإخوان، شارك اليوم في المظاهرات التي خرجت في السودان، وأكد في بيان له أن الشعب السوداني لن يقبل أبدا بإعادة إنتاج الفشل.

فيما انتقد عمر الحبر يوسف عضو الأمانة السياسية للإخوان المسلمين اقتحام منازل أركان النظام السابق قائلا: "أقوى ما في ثورتنا هذه سلميتها ونزاهتها وأخلاقها اقتحام بيوت قادة النظام لا يُشبه ثورتنا".

وأضاف :"انتهاك حرمات البيوت من قبل بعض القوات الأمنية كان يزيد يقيننا بحتمية سقوطهم أسوا شيء أن نأتي أفعالهم ونسلك مسلكهم ،مسالك الانتقام بغير عدالة القانون مسالك كارثية على الثورة والوطن".



