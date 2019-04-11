برلماني: زيارة السيسي لكوت ديفوار تحقق آمال الشعوب الأفريقية

11 أبريل 2019 - 09:21 م

أكد النائب شريف فخري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص علي توطيد العلاقات المصرية الأفريقية منذ توليه قيادة الدولة لاسيما قبل توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلي أن زيارة السيسي لكوت ديفوار تهدف لتعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين ومزيد من تعزز أواصر الود والعلاقات المشتركة في كل المجالات.

وأضاف فخري في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي يتطلع دائمًا إلي تحقيق أمال القارة السمراء والتي يضعها دائًما من أولوياته والتي يسعي لتحقيقها علي أرض الواقع، لافتًا أن مجال الزراعة يأتي على رأس الملفات التي ناقشها السيسي مع المسؤولين الايفواريين فضلًا عن التكاتف الثنائي للقضاء علي الإرهاب واقتلاعه من جذوره كما سيتم بحث ملف التكامل بين البلدين والتكامل الإفريقي بصفة عامة.

وأوضح عضو لجنة الدفاع، أن هناك اهتماما بتنمية العلاقات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني والرئيس السيسي يطرح رؤية مصر الاقتصادية التي تركز على فتح آفاق للاستثمار الإفريقي.