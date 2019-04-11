حزب الوفد يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

11 أبريل 2019 - 09:18 م

قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد إن الحزب ناقش موقفه من التعديلات الدستورية بشكل ديمقراطى، بحيث لا نصبح أمام رأى منفرد وأن يكون قرارنا بناء على قرار مؤسسى يناقش بكل حرية ويكون أمام الرأى والرأى الاخر ، ونستمع لكافة الآراء وعلى رأسها أعلى سلطة فى الحزب وهى الهيئة العليا.

وأكد أبو شقة خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لإعلان موقفه من التعديلات الدستورية، اننا ارسلنا كشوفا مختومة وموقعة إلى لجان المحافظات من أعضاء الهيئة الوفدية ويكون أمام كل اسم موافق او غير موافق وكل منهم ابدى رأيه بكل حرية.

وأوضح انه يتحدى أى رئيس لجنة فى الحزب أن يكون هناك تدخل من رئيس الحزب او أى قيادة فى موقف الحزب من التعديلات الدستورية ، لأن الحزب لديه ثوابت ملتزم بها منذ 100 عام ، مشيرا إلى أن هذه العملية أشرف عليها السكرتير العام والسكرتارية المساعدة وتم جمع وفرز الاصوات وجاءت النتيجة بموافقة 93.5 ? من أعضاء الهيئة الوفدية على التعديلات الدستورية.

كما أعلن ان المكتب التنفيذى لحزب الوفد قرر بالأغلبية المطلقة الموافقة على التعديلات الدستورية ، كما قررت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الموافقة على التعديلات الدستورية بشبه إجماع.

واختتم: حزب الوفد من منطلق ديمقراطى أصبح قراره بالموافقة على التعديلات الدستورية قرارا ملزما، بعد ان استمع الى الرأى والرأى الاخر بجميع قواعد الحزب ومؤسساته.