  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:33 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

«إخوان السودان» تؤيد «الانقلاب» على البشير

ياميش رمضان

«ارتفاع معدل التضخم».. هل يؤثر على الأسعار قبل رمضان؟

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

تعليق مفاجئ من "أبوتريكة" عن رحيل البشير

نتنياهو وترامب

خلال أيام.. الإعلان عن «صفقة القرن»

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

الجيش السوداني يطلق تحذيرًا شديدًا.. هل يستجيب المحتجون؟

البنزين

الحكومة تفجر مفاجأة عن «زيادة أسعار الوقود»

العالمة السعودية

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

الداخلية

«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

جانب من الخناقة

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

الجيش المصري

كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

حزب الوفد يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

الحياة السياسية

حزب الوفد
حزب الوفد

محمود ابو سعد

أخبار متعلقة
#

متى يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

#

"أديب" يكشف خطة الإخوان لإفساد الاستفتاء على الدستور

#

«أهمية التعديلات الدستورية».. ندوة بحزب الحركة الوطنية غدًا

#

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد إن الحزب ناقش موقفه من التعديلات الدستورية بشكل ديمقراطى، بحيث لا نصبح أمام رأى منفرد وأن يكون قرارنا بناء على قرار مؤسسى يناقش بكل حرية ويكون أمام الرأى والرأى الاخر ، ونستمع لكافة الآراء وعلى رأسها أعلى سلطة فى الحزب وهى الهيئة العليا.

وأكد أبو شقة خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لإعلان موقفه من التعديلات الدستورية، اننا ارسلنا كشوفا مختومة وموقعة إلى لجان المحافظات من أعضاء الهيئة الوفدية ويكون أمام كل اسم موافق او غير موافق وكل منهم ابدى رأيه بكل حرية.

وأوضح انه يتحدى أى رئيس لجنة فى الحزب أن يكون هناك تدخل من رئيس الحزب او أى قيادة فى موقف الحزب من التعديلات الدستورية ، لأن الحزب لديه ثوابت ملتزم بها منذ 100 عام ، مشيرا إلى أن هذه العملية أشرف عليها السكرتير العام والسكرتارية المساعدة وتم جمع وفرز الاصوات وجاءت النتيجة بموافقة 93.5 ? من أعضاء الهيئة الوفدية على التعديلات الدستورية.

كما أعلن ان المكتب التنفيذى لحزب الوفد قرر بالأغلبية المطلقة الموافقة على التعديلات الدستورية ، كما قررت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الموافقة على التعديلات الدستورية بشبه إجماع.

واختتم: حزب الوفد من منطلق ديمقراطى أصبح قراره بالموافقة على التعديلات الدستورية قرارا ملزما، بعد ان استمع الى الرأى والرأى الاخر بجميع قواعد الحزب ومؤسساته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد الهزيمة من المصري
» نجوم أفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة في قرعة «كان 2019»
» إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجزائر
» بالفيديو.. جماهير «تشيلسي» تعتدي على محمد صلاح
» ترامب يعلق على احتجاز مؤسس "ويكيليكس"
» بث مباشر.. مباراة آرسنال ونابولي بالدوري الأوروبي
» بسبب الأوضاع بالسودان.. تأجيل مباراة النجم الساحلي والهلال
» الزمالك يسقط أمام المصري.. ويتراجع للمركز الثاني
» جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حدود غزة
» بيان جديد من مكتب سيف الإسلام القذافي
» تركيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى السودان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول