البرلمان الأفريقي يعلن دعمه الكامل لخيارات الشعب السوداني

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أعلن البرلمان الأفريقي برئاسة روجيه داندونج رئيس البرلمان الافريقى انه يتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث.

وقال النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال افريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقى، اننا دائما داخل البرلمان الافريقى نحرص كل الحرص على دعم اختيارات جميع الشعوب الأفريقية فى تحديد مصيرها وفي هذا الإطار يؤكد البرلمان الافريقى دعمه التام والمطلق والكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استنادًا الي موقف البرلمان الافريقى الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني النابع من ارادته والذى فيه الحرص الحقيقى والكامل من الشعب السوداني على وحدة وسلامة السودان.

وأضاف الجندى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن البرلمان الافريقى يثق ثقة كاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي علي تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو اليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية والخروج من الأزمة الراهنة داخل السودان مطالبا من المجتمع الدولي دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة والفارقة فى تاريخ السودان.

وأكد أن البرلمان الافريقى يطالب جميع الدول الافريقية مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة والسير قدما نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم مؤكدا ثقته الكاملة فى مساندة جميع الدول والشعوب الأفريقية للشعب السوداني الشقيق حتى يمر السودان بهذه المرحلة الحاسمة ويتجاوز جميع المشكلات والمخاطر التى تواجه السودان. وحيا النائب مصطفى الجندى الشعب السوداني الشقيق فى التعبير عن مطالبه بالطرق المشروعة واللجوء الى قواته المسلحة مشيدا بانحياز القوات المسلحة السودانية لارادة الشعب السوداني.


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