القبض على تاجر مخدرات بحوزته 21 طربة حشيش بالمنيا

تمكنت وحده مباحث ديرمواس جنوب المنيا من القاء القبض علي تاجر مخدرات بحوزته 21 قطعه حشيش بلغت اوزانها 250 جرام حشيش.
تلقى اللواء مجدي عامر مدير امن المنيا اخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه بتمكن ضباط وحده مباحث ديرمواس برئاسة المقدم محمد الدروي ومعاوني مباحث المركز وبإشراف العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديريةه من القاء القبض علي عامل يدعي ح .ل 50 سنه ومقيم بمدينة ديرمواس يتاجر بالمخدرات وبحوزته 21 قطعة حشيش بلغت اوزانها 250 جراما.
كما ضبط بحوزة المتهم 32 ألفا و600 جنيه من متحصلات الاتجار.