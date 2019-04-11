بعد هزيمته.. فتوى سلفية بعدم "التحفيل" على الزمالك

محمود أبو سعد
أكد سامح عبد الحميد حمودة الداعية السلفي، أنه لا يجوز السخرية على جماهير الفريق الخاسر في كرة القدم.
وكتب حمودة عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": لا يجوز السخرية (التحفيل) على جماهير الفريق الخاسر في كرة القدم وهو من صور التعصب الكروي المذموم ، وهذه تُشبه العصبية الجاهلية للقبيلة والعشيرة".
وأضاف :" ولا يجوز تبادل السباب والشتام والأوصاف القبيحة ، وذلك يُؤدي للقطيعة والفرقة والضغينة ، وقد يترتب على التعصب المذموم العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة من مُشجعي الأندية الرياضية".
وتابع :" ويجب أن تكون الرياضة منافسة شريفة فيها الالتزام بالأخلاق والروح الرياضية ، وقال صلى الله عليه وسلم : "سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وقِتالُه كُفرٌ" رواه البخاري ، والتعصب الرياضي سبب في الكثير من الأزمات التي يشهدها المجتمع ، ويتم تأجيج نار الفتنة في بعض البرامج الرياضية ، حيث التجريح في الفريق المنافس والتطاول عليه والتنابز بالألقاب.
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