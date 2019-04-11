بعد هزيمته.. فتوى سلفية بعدم "التحفيل" على الزمالك

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أكد سامح عبد الحميد حمودة الداعية السلفي، أنه لا يجوز السخرية على جماهير الفريق الخاسر في كرة القدم.

وكتب حمودة عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": لا يجوز السخرية (التحفيل) على جماهير الفريق الخاسر في كرة القدم وهو من صور التعصب الكروي المذموم ، وهذه تُشبه العصبية الجاهلية للقبيلة والعشيرة".

وأضاف :" ولا يجوز تبادل السباب والشتام والأوصاف القبيحة ، وذلك يُؤدي للقطيعة والفرقة والضغينة ، وقد يترتب على التعصب المذموم العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة من مُشجعي الأندية الرياضية".

وتابع :" ويجب أن تكون الرياضة منافسة شريفة فيها الالتزام بالأخلاق والروح الرياضية ، وقال صلى الله عليه وسلم : "سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وقِتالُه كُفرٌ" رواه البخاري ، والتعصب الرياضي سبب في الكثير من الأزمات التي يشهدها المجتمع ، ويتم تأجيج نار الفتنة في بعض البرامج الرياضية ، حيث التجريح في الفريق المنافس والتطاول عليه والتنابز بالألقاب.


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