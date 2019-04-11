إيهاب جلال يُعدد مكاسب فوز المصري على الزمالك

11 أبريل 2019 - 08:48 م

أبدى إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى، سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 لمسابقة الدوري العام.

وأوضح إيهاب جلال في تصريحاته بعد اللقاء أن فريقه كان يواجه منافس كبير وكان يتصدر البطولة قبل مباراة الفريقان كما إنه ينافس على اللقب، مشددا على أن المباراة كانت صعبة للغاية وأضاف المدير الفنى للمصرى قائلا:" أسعد أمر بالنسبة لى هو ابتعاد المصري عن منطقة الخطر والتواجد في المربع الذهبي"

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام المصرى وتوقف رصيده عند 57 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن الأهلة الذي يتصدر المسابقة حاليا بـ58 نقطة، في حين رفع المصرى رصيده إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدورى.



