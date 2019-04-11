الأهلي ساخرًا من هزيمة الزمالك: «جدول الدوري بشكله الطبيعي»

11 أبريل 2019 - 08:29 م

سخرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من هزيمة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام المصرى، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام.

وكتبت صفحة الأهلى: "ليكم جدول ترتيب الدوري بشكله الطبيعي" فى إشارة إلى أن الأهلى تربع على عرش جدول الترتيب بعد سقوط الزمالك أمام المصرى .

وبهذه النتيجة يصبح الزمالك فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 57 نقطة ، خلف الأهلى الذى انفرد بصدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة.

ويأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 54 نقطة ، ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 45 نقطة .