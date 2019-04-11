» بالفيديو.. جماهير «تشيلسي» تعتدي على محمد صلاح

11 أبريل 2019 - 08:18 م

للمرة الثانية هذا الموسم، تعرض النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لهتافات عنصرية، من قبل جماهير نادي تشيلسي، حيث تعدت عليه الجماهير لفظيًا.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" لبعضًا من جماهير تشيلسي وهم يرددون هتافات عنصرية ضد صلاح والمسلمين.

وظهرت جماهير تشيلسي في الفيديو وهم يهتفون بشكل عنصري ضد نجم الريدز، واصفة إياه بـ "المفجر".

هذه الحادثة ليست الأولى التي يتعرض لها صلاح، خاصة في هذا الموسم، من قبل جماهير الفرق المنافسة، والتي كان آخرها من جانب جماهير ساوثهامبتون، بعد تسجيل الفرعون هدفًا في مرمى فريقهم، في آخر مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي، حيث قال أحد المشجعين: يجب إجباره على أكل لحم الخنزير!".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق مطالبة الحكومة الإنجليزية من مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التصدي للإساءات العنصرية المتكررة من قبل مستخدميه، في حق نجوم البريميرليج.





