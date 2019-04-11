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تأجيل محاكمة موظف باختلاس 5 ملايين جنيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة "م.ع" موظف بقسم الحفلات بأحد فنادق القاهرة ، بتهمة اختلاس 5 ملايين جنيه من جهة عمله لجلسة 11 يونيو.

وكشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم "م.ع"، بصفته من العاملين بحدي الشركات المساهمة ، استولي بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولي لنفسه وبدون وجه حق علي 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي اقامة الحفلات علي مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم علي خلاف الحقيقه فتمكن بذلك من الاستيلاء علي تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.


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