طلائع الجيش يهزم الداخلية 1/2

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الداخلية

المصريون

المصرى

طلائع الجيش

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا غاليًا على الداخلية، بهدفين مقابل هدف،  في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول للطلائع في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وعزز أحمد جعفر التقدم للطلائع في الدقيقة 92، وقبل نهاية المباراة سجل عبدالغزيز السيد الهدف الوحيد للداخلية في الدقيقة  95، ليعود طلائع الجيش لنغمة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة السابقة أمام الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى 34 نقطة ويصعد للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 26 نقطة ويظل في المركز الـ17.


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