» بث مباشر.. مباراة آرسنال ونابولي بالدوري الأوروبي

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بثا مباشرا لمباراة آرسنال ونابولي في بطولة الدوري الأوروبي.
شاهد المباراة من هنا..
فجر
04:11
شروق
05:37
ظهر
12:01
عصر
15:36
مغرب
18:25
عشاء
19:55