خلال أيام.. الإعلان عن «صفقة القرن»

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وكالات

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قال موقع "واللا"، العبري، مساء اليوم، الخميس، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، ستنشر هذا الشهر، خاصة بعد الإعلان عن فوز بنيامين نتنياهو، بولاية جديدة، وتشكيله للحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ونقل الموقع عن القناة الأمريكية "ABC " أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب تأكيد فوز نتنياهو بالانتخابات البرلمانية للكنيست، والتي عقدت الثلاثاء الماضي، وإن أوضحت مصادر مطلعة في البيت الأبيض، أن الخطة الأمريكية ستعلن قريبا، دون توضح موعد نهائي للنشر.

وأوضحت القناة الأمريكية أن التاريخ النهائي للإعلان عن "صفقة القرن"، ربما يتم تأجيله لما بعد شهر رمضان وأعياد الفطر الإسلامية، لتنقل عن البيت الأبيض رفضه التعليق على هذا الأمر.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الرئيس الأمريكي، بارك "صفقة القرن"، وانتظر الإعلان عنها حتى فوز نتنياهو بالانتخابات، حتى أنه هنأه على فوزه بالانتخابات، أمس الأربعاء، ما يعني أن الإعلان النهائي عن نشر الخطة الأمريكية للنشر قد اقترب.

وفي السياق نفسه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أمس الأربعاء، لقناة أمريكية إنه مستعد لإعلان الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وكتب باراك رافيد، المحلل السياسي للقناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الأربعاء، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بولتون وبلاده مستعدون لإعلان خطة السلام الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم"صفقة القرن"، قريبا.

وكان نتنياهو قد أعلن فوز حزبه "الليكود" الحاكم بالانتخابات، في وقت مبكر من الإعلان النهائي للانتخابات، عبر النتائج الأولية للانتخابات، والتي رجحت فوز منافسه، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".



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