  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:34 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

«إخوان السودان» تؤيد «الانقلاب» على البشير

ياميش رمضان

«ارتفاع معدل التضخم».. هل يؤثر على الأسعار قبل رمضان؟

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

تعليق مفاجئ من "أبوتريكة" عن رحيل البشير

نتنياهو وترامب

خلال أيام.. الإعلان عن «صفقة القرن»

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

الجيش السوداني يطلق تحذيرًا شديدًا.. هل يستجيب المحتجون؟

البنزين

الحكومة تفجر مفاجأة عن «زيادة أسعار الوقود»

العالمة السعودية

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

الداخلية

«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

جانب من الخناقة

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

الجيش المصري

كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

خلاف في توك توك يؤدي إلى مقتل طالب ببني مزار

قضايا وحوادث

توك توك
توك توك

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

سبب صادم وراء خطف طفل وربطه على قضبان السكك الحديدية

#

مصرع ربة منزل وإصابة 3 في حادث

#

عامل يشعل النيران في جسد طالب لسبب غريب

#

قرار جديد ضد 6 متهمين قتلوا طفلًا لسرقته

شهدت مدينة بنى مزار شمال المنيا واقعة مقتل طالب يعمل على توك توك، خلال مشاجرة وقعت بينه وأحد الأشخاص حيث سدد المتهم للمجني عليه طعنة بالصدر أودت بحياته.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية ، بمقتل طالب ثانوي صناعي بمدينة بني مزار يعمل على توك توك.

وانتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية وضباط المركز لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل "م.ص" 18 سنة، طالب، وذلك عقب وقوع مشاجرة مع آخرين قام خلالها أحد الأشخاص بتسديد طعنة نافذة بصدر المجني عليه، مما أسفر عن مقتله في الحال، وجاري ضبط المتهمين، ومعرفة ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد الهزيمة من المصري
» نجوم أفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة في قرعة «كان 2019»
» إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجزائر
» بالفيديو.. جماهير «تشيلسي» تعتدي على محمد صلاح
» ترامب يعلق على احتجاز مؤسس "ويكيليكس"
» بث مباشر.. مباراة آرسنال ونابولي بالدوري الأوروبي
» بسبب الأوضاع بالسودان.. تأجيل مباراة النجم الساحلي والهلال
» الزمالك يسقط أمام المصري.. ويتراجع للمركز الثاني
» جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حدود غزة
» بيان جديد من مكتب سيف الإسلام القذافي
» تركيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى السودان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول