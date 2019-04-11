خلاف في توك توك يؤدي إلى مقتل طالب ببني مزار

11 أبريل 2019 - 07:47 م

شهدت مدينة بنى مزار شمال المنيا واقعة مقتل طالب يعمل على توك توك، خلال مشاجرة وقعت بينه وأحد الأشخاص حيث سدد المتهم للمجني عليه طعنة بالصدر أودت بحياته.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية ، بمقتل طالب ثانوي صناعي بمدينة بني مزار يعمل على توك توك.

وانتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية وضباط المركز لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل "م.ص" 18 سنة، طالب، وذلك عقب وقوع مشاجرة مع آخرين قام خلالها أحد الأشخاص بتسديد طعنة نافذة بصدر المجني عليه، مما أسفر عن مقتله في الحال، وجاري ضبط المتهمين، ومعرفة ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



