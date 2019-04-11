برلماني: زيارات السيسي الخارجية ناجحة

11 أبريل 2019 - 07:44 م

أكد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، أن لقاءات الرئيس السيسي في واشنطن تهدف لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك علاقات عميقة وقوية في الجانب العسكرية والاقتصادية تجمع البلدين، مشيرا إلى أن العالم يستمع لرؤية الرئيس السيسي التي أثبتت صحتها وصدقها في الفترة الماضية.

وأوضح "العميري"، أن مصر تعتبر داعمًا أساسيًا للاستقرار في المنطقة ولديها العديد من الملفات المحورية التي تتحكم فيها، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تطورت بشكل كبير من خلال رؤية الرئيس السيسي.

وأضاف نائب مطروح أن علاقات البلدين تتميز بالتنوع بين تبادل تجاري واستثمارات ومساعدات أمريكية لمصر وسياحة أمريكية وافدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثانية من بين أكبر الشركاء التجاريين لمِصر، وثاني الدول المتحدة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص في كل زيارته الخارجية على جذب شركات الاستثمار إلى مصر ، والعمل على إقامة شراكة اقتصادية قائمة على التعاون بين مصر وكل الدول التي يقوم بزيارتها.



