» الزمالك يسقط أمام المصري.. ويتراجع للمركز الثاني

11 أبريل 2019 - 07:41 م

سقط الفريق الـول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام المصري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب السويس، ضمن منافسات الدوري العام.

تقدم الثنائى إسلام أبو سليمة وأوستين أموتو للمصرى بالهدف الأول والثانى على الترتيب، قلص محمود علاء الفارق للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 57 نقطة ويستمر فى المركز الثانى خلف الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة فيما ارتفع رصيد المصرى للنقطة 45 ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة بفرصة للمصرى فى الدقيقة 2 عن طريق كرة طولية وصلت إلى أوستين أموتو الذى حولها لإسلام عيسى داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير كرة غير متقنة مرت أعلى من مرمى جنش، بدأ الزمالك ينشط وجاءت أولى هجماته الخطيرة فى الدقيقة 6 عن طريق تمريرة بينية وصلت إلى أحمد زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن كرته ارتدت من حارس المصرى وتابعها محمود عبد العزيز ولكن بتسديدة غير متقنة لتخرج الكرة بجوار القائم الأيمن للمصرى وضغط الفريق البورسعيدى بعد ذلك على الزمالك مشكلا الخطورة على مرمى الفريق الأبيض.

فى الدقيقة 18، مرر خالد بوطيب كرة بين ثنائى دفاع المصرى استلمها حميد أحداد بمرور من حارس المصرى ولكن طالت الكرة إلى خارج المرمى ثم تمريرة أخرى رائعة من بوطيب إلى القادم من الخلف محمود عبد العزيز وافتقدت تسديدته للدقة لتعلو عارضة المصرى فى الدقيقة 23 ثم هجمة خطيرة للفريق البورسعيدى فى الدقيقة 25 حيث هيأ محمود وادى فرصة تسجيل هدفا برأسه لزميله أحمد شوشة داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن الأخير سدد الكرة فى مدافعى الفريق الأبيض.

فى الدقيقة 37، أشهر محمد عادل حكم المباراة أول إنذار أصفر لمحمود الونش مدافع الزمالك وفى الدقيقة 41 نجح إسلام أبو سليمة فى تسجيل الهدف الأول للمصرى من رأسية بعد تلقيه عرضية من سعيدو سمبورى من ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الزمالك.

الشوط الثانى

فى الشوط الثانى دفع السويسرى كريستيان جروس بتغييرين بنزول إبراهيم حسن مع انطلاقة هذا الشوط بدلا من أحمد سيد زيزو فى محاولة لإدراك التعادل ثم نشط مجددا بنزول كهربا على حساب حميد أحداد فى مواصلة تنشيط الجانب الهجومى للزمالك ولكن أوستين أموتو نجح فى خطف الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 57 ليدفع جروس بثالث تغييراته بنزول عمر السعيد على حساب محمود عبد العزيز زيزو فى الدقيقة 59.

فى الدقيقة 68، انطلق محمود كهربا من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية وصلت إلى إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء وحولها بتسديدة غير متقنة خارج مرمى المصرى وفى الدقيقة 86 سدد عمر السعيد قذيفة نجح أحمد مسعود حارس المصرى فى إبعادها عن مرماه وفى الدقيقة 89 احتسب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بعدما سدد كهربا كرة من داخل منطقة الجزاء لمسها أحمد شوشة مدافع المصرى بيده وتقدم لها محمود علاء مسجلا الهدف الأول للزمالك ليقلص الفارق مع المصرى وتصبح النتيجة 2 / 1.

وتوقفت المباراة فى الدقيقة 2 بالوقت بدل الضائع بعد مشادات بين لاعبى الفريقين عقب سقوط حمدى النقاز وأشهر الحكم إنذار أصفر للنقاز وأحمد شوشة مدافع المصرى وطالب لاعبى الزمالك بطرد مدافع المصرى لحصوله على الإنذار الثانى وهو ما رفضه الحكم قبل أن يوضح له الحكم الخامس طارق مجدى إن مدافع المصرى لديه بالفعل إنذار أول ليقوم الحكم بطرده ويكمل المصرى الوقت المتبقى بـ10 لاعبين وطرد الحكم حمدى النقاز فى نهاية المباراة نتيجة اعتراضه عقب صافرة نهاية اللقاء.