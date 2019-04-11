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تسريب فيديو فاضح لفنانة شهيرة يثير ضجة في الوسط الفني

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محمد فضل- متابعات

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فنانة

فيديو فاضح

تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لعاصفة من الانتقادات خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تم تسريب فيديو فاضح لها تم تصويره بجوالها، وظهرت في المقطع وهي ترقص بطريقة مثيرة وتقوم بحركات جعلت البعض يعتقد أنها كانت في حالة سكر، وهو ما أثار ضجة وصدمة في الوسط الفني.

ولكن الغريب في الأمر أن أول من قام بمشاركة هذا الفيديو هي الفنانة اللبنانية نفسها، حيث نشرت المقطع عبر حسابها على قناة يوتيوب، وكتبت في العنوان الخاص به: " فضيحة فيديو مسرب من جوال دومينيك

وكان ردة فعل الجمهور قد حملت في طياتها نوعًا من السخط والاستنكار بعدما شاهد عدد كبير المقطع، فكان أحد المعلقين كتب وقال: " يعني شو الجديد هي داعرة مشهورة وهدوليك داعرات بل خفا...احيي الصامدات والمحافظات على انفسهم وما ياكل عقلا الاعلام وتنشهر من ورا مفاتن جسما".

يشار إلى أن دومينيك حوراني كانت قد أثارت الجدل منذ فترة وجيزة، ولكن عبر حسابها على موقع إنستغرام، حيث أنها نشرت مجموعة صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها، واعتبر الجمهور أنها تخطت كل حدود الجرأة وتجاوزت الخطوط الحمراء.


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