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جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حدود غزة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اعتقال فلسطينيين اثنين، قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، في بيان إن "قوات الجيش اعتقلت فلسطينيين مشتبه فيهما بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة"، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: "لم يكن بحوزتهما سلاح وتم نقلهما للتحقيق لدى قوات الأمن"، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى فترات متقاربة تعلن تل أبيب اعتقال فلسطينيين يتسللون من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات "العودة وكسر الحصار" السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.


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