  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:34 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

«إخوان السودان» تؤيد «الانقلاب» على البشير

ياميش رمضان

«ارتفاع معدل التضخم».. هل يؤثر على الأسعار قبل رمضان؟

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

تعليق مفاجئ من "أبوتريكة" عن رحيل البشير

نتنياهو وترامب

خلال أيام.. الإعلان عن «صفقة القرن»

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

الجيش السوداني يطلق تحذيرًا شديدًا.. هل يستجيب المحتجون؟

البنزين

الحكومة تفجر مفاجأة عن «زيادة أسعار الوقود»

العالمة السعودية

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

الداخلية

«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

جانب من الخناقة

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

الجيش المصري

كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

الجيش السوداني يطلق تحذيرًا شديدًا.. هل يستجيب المحتجون؟

عرب وعالم

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف
وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

وكالات

أخبار متعلقة
#

الجيش السوداني يطلق النار على الشرطة لحماية المتظاهرين

#

تراجع دولة خليجية عن استقبال البشير

#

اقتحام مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير

#

سر تأخر بيان الجيش السوداني

أصدر الجيش السوداني بيانه الثانى، مساء اليوم، حذر فيه المواطنين من مخاطر محتملة حال عدم الالتزام بحظر التجول، ودعت إلى الالتزام به.

وقال الإعلام العسكري في بيان اليوم الخميس، "نظرا لمخاطر قد تترتب علي عدم الالتزام بحظر التجول المعلن من الساعة العاشرة مساء وحتي الرابعة صباحا نلفت نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك والالتزام به حتي تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطنين".

وأعلن اليوم وزير الدفاع السوداني، الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة. كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد الهزيمة من المصري
» نجوم أفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة في قرعة «كان 2019»
» إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجزائر
» بالفيديو.. جماهير «تشيلسي» تعتدي على محمد صلاح
» ترامب يعلق على احتجاز مؤسس "ويكيليكس"
» بث مباشر.. مباراة آرسنال ونابولي بالدوري الأوروبي
» بسبب الأوضاع بالسودان.. تأجيل مباراة النجم الساحلي والهلال
» الزمالك يسقط أمام المصري.. ويتراجع للمركز الثاني
» جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حدود غزة
» بيان جديد من مكتب سيف الإسلام القذافي
» تركيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى السودان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول