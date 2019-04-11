الجيش السوداني يطلق تحذيرًا شديدًا.. هل يستجيب المحتجون؟

11 أبريل 2019 - 07:34 م

أصدر الجيش السوداني بيانه الثانى، مساء اليوم، حذر فيه المواطنين من مخاطر محتملة حال عدم الالتزام بحظر التجول، ودعت إلى الالتزام به.

وقال الإعلام العسكري في بيان اليوم الخميس، "نظرا لمخاطر قد تترتب علي عدم الالتزام بحظر التجول المعلن من الساعة العاشرة مساء وحتي الرابعة صباحا نلفت نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك والالتزام به حتي تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطنين".

وأعلن اليوم وزير الدفاع السوداني، الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة. كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.



