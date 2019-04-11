الحكومة تفجر مفاجأة عن «زيادة أسعار الوقود»

11 أبريل 2019 - 07:14 م

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، الشائعات التي أثيرت مؤخرا حول زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية خلال شهور يونيو المقبل.

وأكد المجلس الإعلامي أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت بدورها تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصورة المتداولة بالأسعار الجديدة للوقود خلال شهر يونيو المقبل، مشددةً على أنه في حال وضع أو تحديد أى أسعار جديدة للوقود فإنه سيتم الإعلان عنها بكل وضوح وشفافية بقرارات رسمية صادرة من مجلس الوزراء، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضافت وزارة البترول للمركز الاعلامي، أنه في حالة وضع أو تحديد أي أسعار جديدة في إطار برنامج الحكومة المعلن منذ عام 2014 لإصلاح هيكل التسعير للمنتجات البترولية، فأنه سيتم الإعلان عنها بالقرارات الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء، مُشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية, جنباً إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وفي النهاية، أهابت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.